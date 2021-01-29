فيلم وثائقي يفضح محاولات الدوحة لبث التطرف فى الأراضى الأوروبية

أذاعت قناة أكسترا نيوز اليوم الجمعة، فيلم وثائقى بعنوان: "قطر حرب النفوذ على الإسلام فى أوروبا"، يكشف عن محاولات الدوحة فى بث التطرف فى الأراضى الأوروبية، وكذلك الملايين المصروفة من قبل السلطات القطرية عن التابعين لها لتنفذ الأجندات المطلوبة.وكشف الفيلم عن دور ما يسمى بمؤسسة قطر الخيرية، في تمويل المشروعات المشبوهة في أوروبا وأفريقيا، حيث يتم صرف ملايين الدولارات لتنفيذ أجندة قطر من خلال شاعرات التبرع للمشاريع الخيرية، كاشفا عن أن المنظمة جمعت مليارات اليورو في كل من فرنسا بريطانيا.