«يقولون ما لا يفعلون».. كيف قادت قطر بمساعدة الإرهابية حربا على الإسلام؟

أذاعت قناة أكسترا نيوز اليوم الجمعة، فيلما وثائقيا بعنوان "قطر حرب النفوذ على الإسلام في أوروبا"، ويكشف الفيلم عن محاولات الدوحة لبث التطرف في الأراضي الأوروبية، وكذلك الملايين المصروفة من قبل السلطات القطرية عن التابعين لها لتنفذ الأجندات المطلوبة.وكشفت الوثائق التي عرضها الفيلم عن مخالفات قطر القانونية التي ترتكبها من خلال دعم جماعة الإخوان الإرهابية في دول أوروبا، من خلال تمويلها بملايين الدولارات.وأكد الفيلم أن هناك تقارير صادرة من عدة وسائل إعلامية تشكك في الأموال التي تصرفها مؤسسة "قطر الخيرية" في تمويل الحركات الجهادية في دول العالم.