«القوى العاملة» تطلب مشرفات ومدرسات لحضانة بشمال سيناء

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، وذلك بإحدى الحضانات بشمال سيناء، وبراتب يحدد بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالحضانة، مشرفات، ومدرسات فصل، على أن تكون المتقدمة لتلك الوظيفة حاصلة على مؤهل عالي، رياض أطفال.وعلى من ترغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01012069694 والتواصل مع المدير المسئول سميحة كامل، أو التوجه لمقر الحضانة في شرق مستشفى العريش العام، العريش ثان، شمال سيناء.