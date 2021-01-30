أسعار الذهب اليوم السبت فى مصر 30-1-2021

يبحث العديد من المواطنين على محركات البحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر، حيث تحولت أسعار الذهب اليوم السبت 3012021 للارتفاع، بزيادة قدرها أربع جنيهات للجرام، بعد تراجعها الأيام الماضية.

وتعرض لكم « الدستور »، في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم 3012021، لكي يرجع المواطن إليها، ويعرف سعر كل نوع:





وقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 إلي 812 جنيهًا.





بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 ألي 812 جنيهًا للجرام، ويعد هذا الجرام هو الأكثر شعبية في السوق.





وسجل جرام الذهب اليوم عيار 18 (696 جنيهًا).





وهذه الأسعار الخاصة بكل عيار للذهب لا تشمل المصنعية، بالإضافة لأنها قد تختلف من محل لآخر داخل السوق.





ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6504 جنيهات، بينما سعر الأوقية قرابة 28.89 جنيهًا، واستقر ثمن كيلو الذهب عند 929 ألف جنيه.





سعر الذهب في مصر

وبعد معرفة أسعار الذهب اليوم، نعرض لكم المحددات التي يتأثر بها سعر الذهب:





_ يرتبط سعر الذهب في السوق المحلية بسعره عالميًّا الذي يتأثر بسعر الدولار.





_ ترتبط أسعار الذهب في مصر كذلك ارتباطًا وثيقًا بحركة البورصة العالمية، من حيث الصعود والهبوط التي ترتبط بدورها بشراء المعدن الأصفر، أي أنه كلما زاد الطلب على معدن الذهب ارتفع سعره وانخفض مقدار المعروض منه في السوق.





وكانت التعاملات اليومية الخاصة بالبورصة العالمية للمعادن بلندن، استقرت على ثبات سعر أوقية الذهب بشكل ملحوظ، لتستقر معها أسعار الذهب في مصر.



