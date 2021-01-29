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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أبو زيد يعرض تطورات ملف سد النهضة على رئيس «خارجية الشيوخ الكندي»

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:47 م
سفير مصر لدى كندا،
سفير مصر لدى كندا، أحمد أبو زيد،
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التقى سفير مصر لدى كندا، أحمد أبو زيد، اليوم الجمعة عبر الفيديوكونفرانس مع السيناتور "بيتر بويم" رئيس لجنة الشئون الخارجية والتجارة الدولية بمجلس الشيوخ الكندي، في إطار التواصل الذي يقوم به السفير المصري مع مختلف دوائر صنع القرار في كندا لتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الكندية في كافة المجالات، وشرح الرؤية المصرية تجاه قضايا المنطقة.

وفي تصريح للسفير أبو زيد عقب اللقاء، أشار إلى أنه حرص في مستهل اللقاء على تهنئة السيناتور "بوم" على توليه رئاسة هذه اللجنة الهامة بمجلس الشيوخ الكندي، مستعرضا مسار العلاقات بين البلدين خلال العامين الماضيين الذين شهدا زخما كبيرا تكلل باللقاء الهام الذي جمع رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش قمة الاتحاد الأفريقي العام الماضي بأديس أبابا، وعقد الجولة العاشرة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية في أكتوبر الماضي، وتشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الكندية، بالإضافة إلى الطفرة التي شهدتها العلاقات التجارية والاقتصادية، والتي أصبحت بمقتضاها مصر الشريك التجاري الأول لكندا في إفريقيا.

وأضاف السفير أبو زيد، بأنه حرص علي الإجابة عن استفسارات السيناتور "بوم" بشأن تقييم مصر للأوضاع في ليبيا والسودان وتطورات مفاوضات سد النهضة، مستعرضا مختلف جوانب الرؤية المصرية تجاه تلك القضايا، بالإضافة الى جهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب، موضحا أن ظاهرة الإرهاب ظاهرة عالمية تقتضى تكاتف جميع الجهود الدولية وتبادل الخبرات وتنسيق التعاون لمكافحة انتشار الفكر الراديكالي والمتطرف في المجتمعات.

وأوضح السفير المصري، أنه لمس من المسئول الكندي اهتماما وحرصا على دعم العلاقات الكندية المصرية، والبناء على ما شهدته مؤخرا من كثافة في مستوى الزيارات واللقاءات المتبادلة بين المسئولين في البلدين، والإسهامات الكندية المتزايدة في دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين المرأة في مصر، كما تم التباحث بشأن المشاركة الكندية في فعاليات النسخة الثانية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، والمقرر عقده بصورة افتراضية خلال الفترة من 1-5 مارس القادم هذا العام، لاسيما على ضوء وضعية كندا كشريك استراتيجي للمنتدى.

واختتم السفير المصري تصريحاته مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التفاعل والتعاون على المستوى البرلماني بين البلدين، لاسيما بعد اكتمال تشكيل لجان مجلس النواب المصري، والإعلان عن إنشاء أول لجنة صداقة كندية مصرية في تاريخ البرلمان الكندي في يوليو الماضي.

ووجه السفير المصري في نهاية اللقاء الدعوة لرئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الكندي لزيارة مصر علي رأس وفد من أعضاء اللجنة في أقرب فرصة ممكن عقب انتهاء الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا.

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