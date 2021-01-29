فرنسا: 365 وفاة و23 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، الجمعة، تسجيل 365 حالة وفاة و22 ألفا و858 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.ووفقا لما نقلته صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية عن بيانات الهيئة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات بـ"كوفيد-19" المسجلة في فرنسا منذ بداية تفشي الوباء إلى 75 ألفا و620 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة على مدى الفترة نفسها 3 ملايين و212 ألفا و613 حالة.ورغم الانخفاض الطفيف في عدد الإصابات المسجلة اليوم عن الأمس (الذي شهد تسجيل 23 ألفا و770 حالة)، وكذا في نسبة العينات الإيجابية بين اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس (7 بالمئة لليوم مقارنة بـ7.1 بالمئة أمس)، تواصَل في اليوم الأخير ارتفاع عدد حالات الإصابة التي تتلقى العلاج في المستشفيات وصولا إلى 27 ألفا و308 حالات (بزيادة 142 حالة عن الأمس)، كما زاد عدد الحالات التي تتلقى العلاج في وحدات الرعاية المركزة من 3 آلاف و111 حالة إلى 3 آلاف و130 حالة.وبحسب "لو فيجارو"، تتوقع الحكومة الفرنسية الانتهاء من تطعيم مليون شخص إضافي ضد (كوفيد-19) خلال الشهر المقبل، ليصل إجمالي من تلقوا التطعيم في فرنسا بنهاية فبراير إلى نحو2.5 مليون شخص، وهو رقم أقل بكثير مما توقعه وزير الصحة أوليفييه فيران في 21 يناير الجاري، حيث توقع إتمام تطعيم 4 ملايين شخص بنهاية فبراير.