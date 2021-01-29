وصول وسفر 10 آلاف راكب من مختلف الجنسيات بمطار برج العرب اليوم

استقبلت صالات السفر والوصول بمطار برج العرب الدولي، طوال اليوم الجمعة، 65 رحلة جوية دولية وداخلية من إلى مختلف الدول العربية والأوروبية، نقلت حوالي 10 آلاف راكب بمختلف الجنسيات، حيث تم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية.ويشهد مطار برج العرب الدولي خلال الآونة الأخيرة زيادة جوية وركابية ملحوظة، خاصة من وإلى الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية والإمارات واليمن وقطر والبحرين، وذلك عبر مختلف الشركات الوطنية والعربية والخاصة.الجدير بالذكر، ان مطار برج العرب الدولي قد حصل خلال الأيام الماضية على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن التي يمنحها مجلس المطارات الدولي ACI، ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AH بما يضمن توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية وضوابط السلامة والصحة المهنية التي وضعها كل من مجلس المطارات الدولي ACI والمنظمة الدولية للطيران المدني.