«نوافذ ثقافية» تناقش «كأني الساكن الأصلي» لـ مدحت منير (فيديو)

فاجأ مثقفو السويس، القائمون على إدارة ندوات نوافذ الثقافية، شاعر الإسماعيلية مدحت منير، بتنظيمهم حفلا لعيد ميلاده، على هامش أمسية شعرية وقراءة نقدية لآخر دواوينه "كإني الساكن الأصلي".وحرص عدد من مثقفي السويس والمهتمين بالأدب والشعر، حضور الأمسية التي نظمتها مبادرة نوافذ الثقافية، بالمقر القديم لنادي منتخب السويس، احتفاءً بالشاعر مدحت منير.أدار الأمسية الشاعر إبراهيم جمال الدين التوني، وناقش الباحث الناقد إبراهيم عاطف قصائد الديوان، وتخلل ذلك مداخلات من الحضور.وعقب نهاية الأمسية تم الاحتفال بالشاعر مدحت منير بمناسبة عيد ميلاده الستين.ويعدُّ منير من أهم شعراء العامية في مصر الآن وصدر له عدة دواوين، منها: مكان مريح للحزن، عنف ومحبة، بالقميص الكاروهات، ومختارات بعنوان "واعملي بتحضنيني".