«منيب باند» تشعل مسرح أوبرا الإسكندرية

شهد مسرح سيد درويش، أوبرا الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، حفلًا فنيًا لفرقة «منيب باند» الموسيقية والتي تقدم أعمال الفنان الراحل أحمد منيب، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، من قياس درجة الحرارة والالتزام بارتداء الكمامة، ومراعاة التباعد الاجتماعي.وقدمت الفرقة أثناء حفل الليلة أشهر أغاني الفنان أحمد منيب ومنها «صدقني يا صاحبي.. يا وعدى على الأيام.. في عنيكي.. الليلة يا سمرة.. أم العيال العشرية.. دايرة الرحلة.. شبابيك.. إسكندرية.. الدنيا برد.. هون يا ليل.. شجر الليمون.. تعالى نلضم أسامينا.. مشتاقين.. يا ليلة عودى تانى.. طلب القهوة»، والتي قدمها بصوته.ويعتبر أحمد منيب هو صاحب الأغنية البديلة في فترة الثمانيات وتم تكريمه وحصوله على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولي، وهو صاحب هذه المدرسة الغنائية الفريدة، ولحن لمعظم جيل الثمانيات ومنهم الفنان محمد منير الذي لحن له منيب أكثر من٥٠ اغنية، كما غني له الكثير من نجوم هذه الفترة منهم «علاء عبد الخالق.. حميد الشاعري هشام عباس.. محمد فؤاد صادق قليني.. مني عبد الغني..حنان حسن عبد المجيد وأحمد جوهر وغيرهم».والجدير بالذكر أن الفرقة تأسست في عام ٢٠١٠ على يد الفنان خالد منيب نجل الراحل أحمد منيب وشاركت الفرقة في كثير من المهرجانات المحلية والعالمية وفي مؤتمر الشباب بأسوان، كما شاركت في احدى برامج المسابقات الشهيرة واحتلت المركز السادس بين ١٥٠ مشترك.