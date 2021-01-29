شقيقها كلمة السر.. حكاية دمية سُميت فاتن حمامة باسمها

"كان لأخي منير الذي يكبرني بعامين عروسة (دمية) أطلق عليها من بنات أفكاره اسمًا جميلًا، ولم يكن متداولًا بكثرة في هذا الوقت وهو فاتن، وحينما أنجبتني أمي ظلت هي وأبي حائرين في اختيار اسم لي، وفجأة جاء أخي منير إلى فراشي ووضع فاتن العروسة بجواري هدية منه لي، وعلى الفور أطلقت أمي اسم العروسة عليّ".هكذا تحدثت الفنانة فاتن حمامة عن سبب تسميتها، وذلك حسبما جاء في مذكراتها.وكان طارق عمر الشريف، حكى عن علاقته بوالدته الفنانة فاتن حمامة، وقال في حواره لجريدة "البيان" 2009، إنها قد اعترضت على مشاركته في فيلم أثناء دراسته في سويسرا، بعد أن طلبوه لتصوير يوم واحد في الجبل، واعتقدت "حمامة" وقتها أنه لبرنامج تلفزيوني، لكنها عرفت بعد ذلك أن التصوير سيمتد لثلاثة أسابيع، فتحدثت مع المنتج والمخرج وطلبت منهم أن يعود لدراسته فورًا، لكنه أنهى التصوير بسرعة كي ينقذ موقف والده، وعاد بعد ذلك، لكن الفيلم لم يعرض.كما ونفى ما يقال ويتردد بشأن معاكسة الفنان أحمد رمزي للفنانة فاتن حمامة في أحد الأفلام السينمائية، والتي قد تسبب في خلاف بينه وبين عمر الشريف، وقال إن هذا لم يحدث إطلاقًا.