نشطاء السوشيال ميديا لـ جمال عيد: الإخوان تحركك كقطع الشطرنج
الجمعة 29/يناير/2021 - 10:32 م
هاجم رواد مواقع السوشيال ميديا جمال عيد، واصفين إياه بـ"العميل الكذاب"، بسبب هجومه الدائم على مصر وفبركة وقائع كاذبة.
وتساءل المهاجمون: "هل أموالك خلصت عشان تبتدأ مرة أخرى تختلق أي موضوعات أنت وأمثالك من الكذابين المتآمرين اللي هما أيادي الإخوان الذين يحركونهم كقطع الشطرنج؟".
وتابعوا: "افتضح أمرك وأصبحتم لا تسمعون إلا أنفسكم.. ولا يلتفت إليكم أي مواطن بعد أن انكشفت مؤامراتكم الدنيئة ضد البلد وأنتم عملاء الإخوان والأجهزة المتآمرة ضد مصر وشعبها".
وتساءل المهاجمون: "هل أموالك خلصت عشان تبتدأ مرة أخرى تختلق أي موضوعات أنت وأمثالك من الكذابين المتآمرين اللي هما أيادي الإخوان الذين يحركونهم كقطع الشطرنج؟".
وتابعوا: "افتضح أمرك وأصبحتم لا تسمعون إلا أنفسكم.. ولا يلتفت إليكم أي مواطن بعد أن انكشفت مؤامراتكم الدنيئة ضد البلد وأنتم عملاء الإخوان والأجهزة المتآمرة ضد مصر وشعبها".