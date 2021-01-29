نشطاء السوشيال ميديا لـ جمال عيد: الإخوان تحركك كقطع الشطرنج

هاجم رواد مواقع السوشيال ميديا جمال عيد، واصفين إياه بـ"العميل الكذاب"، بسبب هجومه الدائم على مصر وفبركة وقائع كاذبة.وتساءل المهاجمون: "هل أموالك خلصت عشان تبتدأ مرة أخرى تختلق أي موضوعات أنت وأمثالك من الكذابين المتآمرين اللي هما أيادي الإخوان الذين يحركونهم كقطع الشطرنج؟".وتابعوا: "افتضح أمرك وأصبحتم لا تسمعون إلا أنفسكم.. ولا يلتفت إليكم أي مواطن بعد أن انكشفت مؤامراتكم الدنيئة ضد البلد وأنتم عملاء الإخوان والأجهزة المتآمرة ضد مصر وشعبها".