رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتخاد البنوك التركي يلجا إلى مركز قطر لتمويل المشروعات

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:09 م
البنوك التركي
البنوك التركي
منار احمد
طباعة
ذكر موقع «تركيا الآن» اليوم، أن اتحاد البنوك التركية لجأ إلى «مركز قطر للمال» لطلب الدعم وعقد اجتماعا معه عبر الإنترنت لبحث فرص التمويل لعدد من المشروعات التركية، في ضوء التعاون بين البلدين بالعديد من المجالات الاقتصادية والعسكرية.

ونقلت وكالة الأناضول المملوكة للدولة التركية عن بيان مكتب التمويل بالرئاسة التركية، اليوم، أن الجهود المبذولة لتحسين التعاون في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب التمويل ومركز قطر للمال عام 2019 مستمر.

وشارك في الاجتماع رئيس دائرة الأنشطة الخارجية في مكتب التمويل بالرئاسة، إمره آكيل، والأمين العام لاتحاد البنوك التركية، عثمان آق يوز، والمدير التنفيذي لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال، هانك هوجيندورن.

وأوضح البيان أن ممثلي اتحاد البنوك التركية التشاركية ومركز قطر للمال، عقدوا اجتماعًا عبر الإنترنت لتقييم فرص التعاون بمجال التمويل لاتحاد البنوك التركية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة توقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين

أول رد من مدير مستشفى المنشاوي بعد الاعتداء عليه بـ«مياه نار»

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

حبس المتهمين بإلقاء «مياه نار» على مدير مستشفى المنشاوي

الصور

image description

ضبط لصوص كابلات في قرية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى المبرة للتأمين الصحي ويطمئن على شبكات الأكسجين

image description

«الطيبي» يتفقد إنشاء كوبري علوي على النيل بأبوتيج ورصف طريق النخيلة - صدفا

image description

توقيع عقود تحسين لـ350 فرصة عمل بمجال صناعة البناء والأخشاب بمركز ديروط

image description

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بقرية السوالم في أسيوط

الأكثر قراءة

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

استقبال أسطوري لبعثة الأهلي في الدوحة (فيديو)

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

استجابة لـ«الدستور».. وزيرة الصحة توجه بنقل مريض «الفيل» بالغربية لمعهد ناصر

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

علماء بريطانيون يؤكدون دور البدانة في تفاقم حدة مرض الزهايمر

تردد قناة المجد للقرآن الكريم على النايل سات 2021

القبض على رجل في برلين راسل طيارين لاسلكيًا ووجه لهم تعليمات خطيرة

دراسة ألمانية: «كورونا» يطال الجهاز التناسلي للذكر ويؤثر عليه

أيام زمان

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

شقيقها كلمة السر.. حكاية دمية سُميت فاتن حمامة باسمها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

بيتر ماهر: العلاقة بين الكاتب وقلمه تشبه الصديق الذى لا يخذل صاحبه أبدًا

العرض المسرحي «كشفناه» بحديقة السيدة زينب.. اليوم

أشرف الصباغ: الأعمال الدرامية لتشيخوف كانت سببًا في مهرجانه الدولى

قريبًا.. دار صفصافة تصدر رواية «مولودة عام 1982» لـ تشو نام جو