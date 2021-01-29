اتخاد البنوك التركي يلجا إلى مركز قطر لتمويل المشروعات

ذكر موقع «تركيا الآن» اليوم، أن اتحاد البنوك التركية لجأ إلى «مركز قطر للمال» لطلب الدعم وعقد اجتماعا معه عبر الإنترنت لبحث فرص التمويل لعدد من المشروعات التركية، في ضوء التعاون بين البلدين بالعديد من المجالات الاقتصادية والعسكرية.ونقلت وكالة الأناضول المملوكة للدولة التركية عن بيان مكتب التمويل بالرئاسة التركية، اليوم، أن الجهود المبذولة لتحسين التعاون في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب التمويل ومركز قطر للمال عام 2019 مستمر.وشارك في الاجتماع رئيس دائرة الأنشطة الخارجية في مكتب التمويل بالرئاسة، إمره آكيل، والأمين العام لاتحاد البنوك التركية، عثمان آق يوز، والمدير التنفيذي لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال، هانك هوجيندورن.وأوضح البيان أن ممثلي اتحاد البنوك التركية التشاركية ومركز قطر للمال، عقدوا اجتماعًا عبر الإنترنت لتقييم فرص التعاون بمجال التمويل لاتحاد البنوك التركية.