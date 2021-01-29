أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

"لقد اعتدت على تقديم إحدى المسرحيات مع عميد المسرح العربي الفنان يوسف وهبي، وكانت أحداثها منصبة على فتاة انتحرت بعد أن غرر بها أحد الشبان أو أنها تمرض بسبب حبها فكل هذه الروايات كانت عبارة عن مآس نستعرض من خلالها سطوة الرجل وقوة نفوذه على المرأة، لذا خشيت على نفسي من الانتحار إذا ما وافقت على الزواج، ويأتي الزوج ذات يوم ويقرر حرماني من فني وعشقي وحبي". هكذا تحدثت الفنانة أمينة رزق في حوار صحفي لها بـ"الكواكب" عن أسباب امتناعها عن الزواج.وتحدثت الفنانة أمينة رزق في حوارها لجريدة «الأهرام» عام 1991، وقالت إنها كانت بخيلة على نفسها، لا تشتري لنفسها فساتين أو أشياء، لكنها تشتري أشياء كثيرة تصلح للسينما أو المسرح "اشتري حاجات كثيرة تنفع في السينما أو المسرح يعني اشتري فساتين للشخصيات التي أمثلها مش لي، وعندي حاجات زمان اشتريتها لا أرتديها وحتى معظمها موضته خلصت بس أنا حريصة يعني لا أحب أن يستغلني أحد، فيه حاجات أسعارها مبالغ فيها قوي".وعن عدم زواجها، قالت الفنانة الراحلة: «الحقيقة يمكن أنا حبيت الفن أكثر من الزواج، وخصوصا مسرحيات يوسف وهبي زمان كانت تصور المرأة فيها دائما مظلومة من الرجل فزادت عقدتي، لكن خلاص كنت سأتزوج من شاب هو شقيق الدكتور سعيد لطفي، كنت في الموسم المسرحي تعبانة خالص قلت طيب، لكن كل ما أقول أنا رايحة في حتة يقولي لا، طب رايحة أزور زينب صدقي يقول لا، لما خلص الموسم واستريحت شوية، علطول رفضت الزواج منه وده كان زمان قوي ومن يومها لم أفكر في الزواج».