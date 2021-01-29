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محافظات

استجابة لـ«الدستور».. وزيرة الصحة توجه بنقل مريض «الفيل» بالغربية لمعهد ناصر

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:38 م
مريض داء الفيل
مريض داء الفيل
أحمد فودة
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قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن الدكتورة هالة زايد وجهت بنقل عادل العزب مريض "الفيل" بقرية سنباط، إلى معهد ناصر، استجابة لما نشره "الدستور".

وكانت "الدستور" قد التقت عادل العزب الذي قال إن أعراض المرض بدأت في الظهور على قدميه منذ 10 سنوات، عندما كان يعمل سائقا على عربية نقل ثقيل بإحدى دول الخليج، وتعرض إلى حادث أثناء عمله، وبدأ الوزن يزيد تدريجيًا، ثم عاد إلى مصر وهو يعانى من ورم فى قدمه اليسرى، وانفصلت عنه زوجته بسبب مرضه، وضاع ماله على العلاج، ولا يوجد لديه أبناء يعولونه.

وأضاف عادل أن أهالى القرية وقفوا بجانبه، وتم الذهاب به إلى مستشفى المنصورة لإجراء عملية لاستئصال ورم وزنه 30 كجم من القدم اليسرى، وبعد إجراء العملية عاد الورم فى القدمين مع ظهور أعراض مرض "الفيل" فى القدمين، كما عانى من السمنة المفرطة، وتم إجراء عملية تدبيس معدة له.

وتابع العزب أنه بعد 6 أشهر من عملية تدبيس المعدة، ذهب لاستئصال الورم من القدمين، ولم يتم إجراء العملية لعدم نقص الوزن، ثم ذهب إلى مستشفى قصر العينى وتم حجزه لمدة أسبوع، وأفادته إدارة المستشفى بأنه لا يوجد علاج لهذا المرض النادر فى مصر، ولا بد من الذهاب به إلى الهند لعلاجه وهذا سيكلفه مبالغ ضخمة.

وناشد "عادل" فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ووزارة الصحة، أن ينظروا إليه نظرة رحمة وعطف، ويساعدوه للعلاج، مضيفا أنه "عايش زى الميت" لعدم قدرته على الحركة وخدمة نفسه، وأصبح عبئا على إخوته، موضحا أنه يأخذ معاشا شهريا قدره 400 جنيه لا يكفي تكاليف علاجه، فلا يستطيع الذهاب إلى أي طبيب أو إجراء جراحة.

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