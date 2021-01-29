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أيام زمان

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:48 م
زبيدة ثروت
زبيدة ثروت
وائل توفيق
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"لمّا كانت سعاد تشوفني لابسة فستان أحمر اللون، وهي لابسة فستان لونه بني، على طول تقوم بتغيير فستانها رغبة منها في الظهور بشكل أفضل وأحسن مني، وأنا برضه كنت بعمل كده، وكانت هناك منافسة بيننا في الرشاقة، فالمخرجين أيامنا كانوا يغضبون عندما يزيد وزن الفنانة، ولذلك كنا أشبه بالعصافير". هكذا تحدثت الفنانة زبيدة ثروت عن الغيرة المتبادلة بينها وبين الفنانة سعاد حسني وذلك في حوارها بمجلة "الكواكب".

وأضافت الفنانة زبيدة ثروت، قائلة: "سعاد لم تكن فنانة جميلة المظهر، وكان شكلها عادي، واستعمالها للماكياج والرموش كان يعطي إحساسا للمشاهد بأنها جميلة الجميلات، وهي كان فيها ميزة مش عند حد، الكاميرا كانت بتحبها".

وأشارت الفنانة زبيدة ثروت إلى أنها لا تعتقد أن الفنانة سعاد حسني قد انتحرت، مشيرة إلى أن الشخص الوحيد الذي يمكن أن يفك لغز وفاتها، صديقتها نادية يسري التي قضت معها فترة طويلة أثناء وجودها في لندن.

وعن وجود الفنانة زبيدة ثروت والفنانة سعاد حسن في عمل فني واحد، قالت: "كانت لي تجربة عمل واحدة مع سعاد حسني في فيلم الحب الضائع، لكن علاقتي بها لم تكن صداقة".

ويدور فيلم "الحب الضائع" الذي جمع بينهن، حول حكاية صديقتين يفرقهما حب رجل واحد، عندما تتزوج إحدى الصديقات وتسافر مع زوجها إلى تونس، تحافظ على علاقتها بالصديقة الأخرى، يموت الزوج في تونس، تصمم الصديقة الأخرى على دعوة صديقتها للعيش معها والتخفيف عن وحدتها، بعد مجيء الصديقة يتعلق بها زوج الصديقة الأخرى، الحب الذي يضع الجميع في مواجهة صعبة مع الصداقة والزواج.

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