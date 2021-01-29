«الدفاع السعودية» تنهي استعداداتها لانطلاق مناورات «رماح النصر»

أنهت وزارة الدفاع ممثلة في القوات الجوية الملكية السعودية استعداداتها لإطلاق مناورات تمرين "رماح النصر"، والذي سيقام بمركز الحرب الجوي في القطاع الشرقي بالمملكة، بداية من 31 يناير الجاري ولمدة أسبوع بمشاركة القوات البرية والبحرية والدفاع الجوي.ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن البيان الصادر بهذا الشأن، أن جميع المنظومات الجوية المشاركة وصلت إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية استعدادا لانطلاق التمرين، الذي يعد من التمارين المشتركة المهمة، التي تشارك فيها القوات الجوية مع أفرع القوات المسلحة السعودية الأخرى، للرفع من الجاهزية وتعزيز العمل المشترك، ورفع الكفاءة القتالية وتبادل الخبرات.وأضافت الوكالة السعودية أن مركز الحرب الجوي بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية يعد من المراكز الجوية المتقدمة، لما يوفره من بيئة قتالية حقيقية، ومن قدرة متقدمة لتدريب الأطقم الجوية والفنية والمساندة، في واقع مماثل للحرب الحديثة، كما يسهم في تطوير وتحديث الخطط القتالية المضادة للتهديدات المحتملة، وتطوير وتقييم قدرات القوات الجوية، واختبار وتقييم الأنظمة والأسلحة ومدى فاعليتها وتأثيرها.