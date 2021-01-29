رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أفكار هدايا غير تقليدية للفتيات قبل عيد الحب

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:44 م
عيد الحب
عيد الحب
سلمى بدر
طباعة
اقترب الاحتفال بعيد الحب وتتساءل الكثير من الفتيات عن الهدايا المناسبة غير التقليدية التي يمكنهن أن يهديهن للشريك.

وتعطى «الدستور» اليوم بعض أفكار هدايا للفتيات غير تقليدية قبل عيد الحب:

- حزام أنيق.
- استايلات مختلفة من الكرافتات.
- حقيبة جيم بمستلزماتها.
- ملابس جيم.
- حجز جلسة مساج أو سبا.
- قلم ومفكرة فخمة.
- حقيبة رجالي.
- شنطة سفر مميزة.
- تي شيرت أو قميص أنيق.
- حقيبة لاب توب.
- سماعة رأس.
- ساعة هاتف Smart Watch.
- عجلة.
- مشغل موسيقى مثل IPod
- تابليت.
- قارئ الكتب الإلكترونية.
- حذاء رياضي.
- كاميرا تصوير محترفة.
- مستلزمات الغطس أو السباحة.
- تذكرة لحضور حفل للفرقة الموسيقية المفضلة له.
- كاميرا ديجيتال.
- ولاعة باستايل مختلف.
- موبايل جديد.
- إكسسوارات مكتبية لتزيين المكتب.
- ماكينة حلاقة كهربائية.
- مجموعة كتب.
- بيجامة.
- ألبوم يدوي محمل بالصور التذكارية لأجمل اللحظات.
- ساعة يد.
- نظارة شمسية.
- بلاي ستيشن أو إكس بوكس٣٢- ميدالية مصممة خصيصًا له.
- طقم أزرار أنيق لأكمام القميص.
- مجموعة متنوعة من الجوارب الرجالي.
- مكبر الصوت الذي يعمل بالبلوتوث لمحبي الموسيقى.
- مستلزمات أو قطع غيار للسيارة.
- عطر لماركة عالمية.
- محفظة نقود فخمة.
- ملابس تصلح للزواج أو روب رجالي فخم.
- ماكينة إعداد القهوة.
- حجز يوم للاسترخاء في أحد الفنادق الفاخرة.
- ترتيب رحلة سفر داخلية أو خارجية.
- سكارف أو فيست شتوي مميز.
- حجز تذكرة لمبارة كرة قدم.
- طلب رسمة محترفة لصورته بالفحم او ألوان الزيت.
- مجموعة منتجات رجالية للعناية بالبشرة.
- كاب صيفي أو قبعة رأس شتوية.
- سلسلة أو خاتم فضة او ميدالية فضة دينية.

موضوعات متعلقة

الدنمارك تفوز على إسبانيا وتصل لنهائى مونديال اليد للمرة الثانية على التوالى

خسائر بـ5 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لحريق التوفيقية

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

وفاة خبير التجميل محمد الصغير متأثرًا بكورونا

الصور

image description

ضبط لصوص كابلات في قرية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى المبرة للتأمين الصحي ويطمئن على شبكات الأكسجين

image description

«الطيبي» يتفقد إنشاء كوبري علوي على النيل بأبوتيج ورصف طريق النخيلة - صدفا

image description

توقيع عقود تحسين لـ350 فرصة عمل بمجال صناعة البناء والأخشاب بمركز ديروط

image description

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بقرية السوالم في أسيوط

الأكثر قراءة

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

استقبال أسطوري لبعثة الأهلي في الدوحة (فيديو)

استجابة لـ«الدستور».. وزيرة الصحة توجه بنقل مريض «الفيل» بالغربية لمعهد ناصر

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الدنمارك تفوز على إسبانيا وتصل لنهائى مونديال اليد للمرة الثانية على التوالى

علماء بريطانيون يؤكدون دور البدانة في تفاقم حدة مرض الزهايمر

تردد قناة المجد للقرآن الكريم على النايل سات 2021

القبض على رجل في برلين راسل طيارين لاسلكيًا ووجه لهم تعليمات خطيرة

أيام زمان

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

شقيقها كلمة السر.. حكاية دمية سُميت فاتن حمامة باسمها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

غدًا.. افتتاح معرض يقاوم الخبيث بالفن للفنان مصطفى الصباغ

الليلة.. جمال ربيع بضيافة مبادرة كل يوم شاعر

بيتر ماهر: العلاقة بين الكاتب وقلمه تشبه الصديق الذى لا يخذل صاحبه أبدًا

«نوافذ ثقافية» تناقش «كأني الساكن الأصلي» لـ مدحت منير (فيديو)