أفكار هدايا غير تقليدية للفتيات قبل عيد الحب

اقترب الاحتفال بعيد الحب وتتساءل الكثير من الفتيات عن الهدايا المناسبة غير التقليدية التي يمكنهن أن يهديهن للشريك.وتعطى «الدستور» اليوم بعض أفكار هدايا للفتيات غير تقليدية قبل عيد الحب:- حزام أنيق.- استايلات مختلفة من الكرافتات.- حقيبة جيم بمستلزماتها.- ملابس جيم.- حجز جلسة مساج أو سبا.- قلم ومفكرة فخمة.- حقيبة رجالي.- شنطة سفر مميزة.- تي شيرت أو قميص أنيق.- حقيبة لاب توب.- سماعة رأس.- ساعة هاتف Smart Watch.- عجلة.- مشغل موسيقى مثل IPod- تابليت.- قارئ الكتب الإلكترونية.- حذاء رياضي.- كاميرا تصوير محترفة.- مستلزمات الغطس أو السباحة.- تذكرة لحضور حفل للفرقة الموسيقية المفضلة له.- كاميرا ديجيتال.- ولاعة باستايل مختلف.- موبايل جديد.- إكسسوارات مكتبية لتزيين المكتب.- ماكينة حلاقة كهربائية.- مجموعة كتب.- بيجامة.- ألبوم يدوي محمل بالصور التذكارية لأجمل اللحظات.- ساعة يد.- نظارة شمسية.- بلاي ستيشن أو إكس بوكس٣٢- ميدالية مصممة خصيصًا له.- طقم أزرار أنيق لأكمام القميص.- مجموعة متنوعة من الجوارب الرجالي.- مكبر الصوت الذي يعمل بالبلوتوث لمحبي الموسيقى.- مستلزمات أو قطع غيار للسيارة.- عطر لماركة عالمية.- محفظة نقود فخمة.- ملابس تصلح للزواج أو روب رجالي فخم.- ماكينة إعداد القهوة.- حجز يوم للاسترخاء في أحد الفنادق الفاخرة.- ترتيب رحلة سفر داخلية أو خارجية.- سكارف أو فيست شتوي مميز.- حجز تذكرة لمبارة كرة قدم.- طلب رسمة محترفة لصورته بالفحم او ألوان الزيت.- مجموعة منتجات رجالية للعناية بالبشرة.- كاب صيفي أو قبعة رأس شتوية.- سلسلة أو خاتم فضة او ميدالية فضة دينية.