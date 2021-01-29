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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدا.. مطار القاهرة يستقبل 230 رحلة دولية وداخلية

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:58 م
مطار القاهرة الدولي،
مطار القاهرة الدولي،
محمود السعدى
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يستقبل مطار القاهرة الدولي، غدًا السبت، 230 رحلة دولية وداخلية بمرحلتي السفر والوصول، لنقل ما يقرب من 25 ألف راكبًا بمختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارتي الطيران المدني والسياحة على زيادة تنشيط الحركة الركابية والسياحية الوافدة إلى البلاد، رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم.

ومن جانبها، تواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف الصحية، فضلًا عن تواصل عمليات التعقيم والتطهير لكافة صالات السفر والوصول والمنشآت التابعة للمطار والمكاتب الفنية والإدارية لضمان سلامة العالمين وأطقم الطائرات، وفقا لتعليمات وتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية.

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