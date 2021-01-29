وصول الدفعة الأولى من لقاح كورونا إلى تونس فبراير المقبل

قال الهاشمي الوزير مدير معهد (باستور) وعضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا في تونس، اليوم الجمعة، إن الدفعة الأولى من اللقاحات ضد فيروس كورونا، وعددها 50 ألف جرعة ستصل البلاد خلال فبراير المقبل، ضمن منظومة (كوفاكس)، وستخصص بصفة أولية للطاقم الطبي باعتبارهم في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء.وأضاف الوزير- في تصريح للقناة التاسعة التونسية- أن باقي دفعات لقاح كورونا ضمن منظومة (كوفاكس)، وعددها الإجمالي 4 ملايين و800 ألف جرعة، ستبدأ في الوصول إلى تونس بداية من مارس المقبل.وأوضح أن مليوني جرعة من لقاح (فايزر) ستصل تونس خلال شهر مارس المقبل أيضا، وستكون على دفعات أي ما يعادل حوالي 300 ألف جرعة أسبوعيا.