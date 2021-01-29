الأحد.. قنصل عام روسيا بالإسكندرية يفتتح معرضًا للصور الوثائقية

يفتتح قنصل عام روسيا بالإسكندرية كارين فاسيليان ووفد روسي بعد غد الأحد معرضا للصور الوثائقية بالمركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية.وقال مدير المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية القنصل مارات جاتين، إن المعرض ينظم بالمشاركة مع القنصلية العامة لروسيا الاتحادية بالإسكندرية.وألمح إلى أن المعرض يضم مجموعة من الصور حول تاريخ معركة ستالينجراد والاتفاقية الموقعة في عام ١٩٦٢، الخاصة بالتؤامة بين مدينة بورسعيد وفولجوجراد (ستالينجراد).تجدر الإشارة إلى أن المركز ينظم مجموعة من الفعاليات المتنوعة والمميزة في إطار عام التعاون الإنساني المشترك بين مصر وروسيا ٢٠٢١.