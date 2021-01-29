حملة للتبرع بالدم بزفتي وسنباط وسط إقبال جماهيري

دشن فريق من الأطباء والممرضات العاملين ببنك الدم بمستشفى زفتى العام، اليوم الجمعة، حملة للتبرع بالدم من أهالي مدينة زفتي، وقربة سنباط، لصالح بنك الدم بمستشفى زفتى العام، ولاقت الحملة نجاحًا كبيرًا ونجحت في تجميع عدد كبير من أكياس الدم بعد الإقبال المنقطع من المتبرعين على التبرع بالدم لصالح المرضى.وبدأت الحملة عقب صلاة الجمعة بالمسجد العمري بقرية سنباط، ومسجد أبو شرف الدين بزفتي، وتواجد أعضاء الحملة داخل المسجدين لجمع أكياس الدم لصالح بنك الدم بمستشفى زفتى العام.من جانبها وجهت الدكتورة مني سامي مصلح، مدير بنك الدم بمستشفى زفتى العام، وجهت جزيل شكرها لأهالي حي أبو شرف الدين وأهالي قرية سنباط، وكذلك لفريق بنك الدم المتميز بمستشفى زفتى العام الذي بذل مجهودا كبيرًا ومشكورًا، كما وجهت شكرها لمدير المستشفى الدكتور محمد الجوهري الذي دعم الحملة وساندها من اجل النجاح.