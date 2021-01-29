تعافي 35 حالة جديدة من كورونا بالوادي الجديد

أعلنت لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمحافظة الوادي الجديد، والمشكلة بقرار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وبرئاسة الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الإقليمو أكدت اللجنة تعافي 35 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد ليصل عدد المتعافين إلى 84 حالة منذ أول يناير وحتى الآن، وإصابة 35 حالة جديدة بالفيروس ليصل عدد المصابين إلى 191 حالة، 12 حالة وفاة.وأضاف البيان أنه بدأ تطعيم الأطقم الطبية بأقسام العزل بمستشفيات المحافظة بلقاح فيروس كورونا وفقًا لمنظومة التطعيم التي أقرتها وزارة الصحة.وحذرت اللجنة من إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة حيث سيتم التعامل الحاسم مع المخالفين وفقًا للإجراءات القانونية، مشددة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بالأماكن العامة والمغلقة، حيث يتم تطبيق الغرامات المالية الفورية والعقوبات التي نص عليها القانون بهذا الشأن والتي تصل للإحالة للنيابة.وناشد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المواطنين تحمل المسئولية المجتمعية ومساندة جهود المحافظة وعدم الضغط علي المنظومة الصحية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتوجه لأقرب مستشفى فور ظهور أي من الأعراض.