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السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 30-1-2021

السبت 30/يناير/2021 - 07:58 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
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تشهد حالة الطقس اليوم السبت 30-1-2021 في مصر استقبال نوة الكرم والتي تضرب السواحل الشمالية للبلاد، من خلال رياح تأتي من الشمال الغربي، ويبحث الكثير من المواطنين وعشاق السفر عن حالة الطقس اليوم في مصر وعن درجات الحرارة على محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم في مصر

وتوفر "الدستور" لقراءها حالة الطقس اليوم في مصر ودرجة الحرارة على محافظات مصر، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة ليلا.

ويكون الطقس مائلا للدفء نهارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، ويكون شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، باردا على جنوب سيناء.

فرص سقوط الأمطار اليوم السبت 

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتشهد البلاد هذه الأيام اضطرابات جوية شديدة مع برودة الجو ليلًا على أغلب محافظات مصر، ما دفع هيئة الأرصاد للتنبيه على المواطنين بضرروة بحالة الجو بشكل مستمر.

حالة الطقس اليوم في مصر.. درجة الحرارة على محافظات مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 20 11
الإسكندرية 20 11
وادي النطرون 20 10
طنطا 20 10
شبين الكوم 20 10
دمنهور 20 10
بلطيم 19 11
مطروح 21 11
السلوم 20 10
سيوة 20 06
بورسعيد 21 12
دمياط 19 11
الزقازيق 20 10
المنصورة 20 09
الاسماعيلية 21 10
السويس 20 10
العريش 19 10
رفح 18 09
رأس سدر 20 12
نخل 18 06
نويبع 20 14
طابا 18 12
كاترين 16 02
الطور 21 10
شرم الشيخ 23 14
الغردقة 21 12
مرسى علم 21 13
الفيوم 20 08
بنى سويف 20 07
المنيا 20 07
أسيوط 20 06
سوهاج 21 07
قنا 22 07
الأقصر 22 09
أسوان 23 08
أدفو 23 08
أبوسمبل 23 10
الوادى الجديد 20 04
شلاتين 23 16
أبو رماد 22 16
حلايب 21 17
رأس حدربة 21 17

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