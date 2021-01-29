تحرض على العنف.. محمد الباز يدعو «الخارجية» للاحتجاج على «الجزيرة»

طالب الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، وزارة الخارجبة بالتقدم باحتجاج رسمي لقطر ضد قناة الجزيرة، متهما إياها بالتحريض على العنف في مصر.





وقال خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار» إن قناة الجزيرة تتبنى وجهة نظر الإخوان رغم أن العالم كله يقر بما حدث في مصر في 30 يونيو، منوها إلى أن القناة ما زالت تتحدث عن الانقلاب، وأن الإخوان وحلفاءهم فقط يرون أن ما حدث في مصر انقلاب والجزيرة ترجمة لجماعة الإخوان.





وأكد محمد الباز أن قناة الجزيرة إرهابية بشكل كامل، لأنها تحرض على الفوضى والتخريب وتدعو الناس لتكرار ما حدث في 28 يناير من خراب.





وتابع: «الذين يعملون في الجزيرة صغار مهنيًا لأنكم إذا كنتم تدعون المهنية تعاملوا مع ما يحدث في مصر كما هو، لكن القناة تأخذ أفكارها وكلامها من جماعة ضالة».



