كنيسة السيدة العذراء بجاهين بإيبارشية المنيا تحتفل بيوم الخادم

احتفلت اليوم الجمعة، كنيسة السيدة العذراء بجاهين بإيبارشية المنيا بيوم الخادم، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي الأب أمين توفيق، راعي الكنيسة.جاء ذلك بحضور كافة خدام الكنيسة، وألقى الأب الراعي كلمة العظة بعنوان"مقومات الخادم الناجح"، كما تضمن اليوم أيضًا توزيع الهدايا التذكارية.