خبير يقرأ أداء البورصة في أسبوع

قال محللون بسوق المال إن التباين الذى سيطر على أداء البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي يعد أمرا صحيا، خاصة إن السوق فى حاجة إلى عمليات تبادل المراكز الشرائية والبيعية بين الأسهم والقطاعات المخلتفة، مؤكدين تباين أداء المستثمرين، حيث اتجه المصريين والأجانب نحو البيع، فيما اتجه العرب نحو الشراء.وذكرت بيانات صادرة عن إدارة البورصة أن المؤشر الرئيس "اى جى اكس30" هبط بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 11578 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الثانةى "اى جى اكس70" متساوي الاوزان بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 2364 نقطة، ومؤشر "اى جى اكس100" متساوي الاوزان بنسبة 1.88% ليصل إلى 3390 نقطة.من جانبه، أبدى محمود البنا خبير أسواق المال تفاؤله بتحركات مؤشر البورصة الرئيسى "أي جى إكس 30"، على المدى القريب رغم بوادر التراجع التصحيحى التى ظهرت خلال الأسبوع الماضي، متوقعا استهداف مستوى 11800 نقطة.واعتبر البنا أى هبوط للمؤشر فى إطار التصحيح أمرا طبيعيا ومؤقتا، وأنه سيعاود الصعود لمستهدفه طالما استقر أعلى مستوى 11400 نقطة.كانت إدارة البورصة قررت توقيف التعاملات أمس الخميس بمناسبة الاحتفال بذكرى 25 يناير على أن تعود التعاملات بعد غد الأحد.