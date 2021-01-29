الشرطة التركية تهاجم مظاهرة سلمية في مقاطعة طرابزون

هاجمت قوات الشرطة التركية، اليوم الجمعة، المظاهرة السلمية التي شهدتها مقاطعة هوبا بريف طرابزون التركي، إحياءً لذكرى الثائر التركي إحسان حاجي مراد أوغلو، الذي قُتل في طرابزون على أيدي القوميين قبل 41 عامًا في 29 يناير 1980.وبحسب صحيفة بيرجون التركية، اندلعت اشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين، حيث قذف المحتجون عناصر الدرك بالحجارة، فيما ردت قوات الدرك بسحلهم وضربهم، واعتقال أعداد كبيرة منهما.ورفع أهالي مقاطعة هوبا، شعار «إحساننا سيعيش وسيستمر نضالنا الثوري»، وحينها هاجمتهم قوات الشرطة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المحتجين.وأطلقت عناصر الشرطة نيران البنادق في الهواء، لفض الاحتجاج، كما داهموا منازل المحتجين واعتقلوا من رفعوا شعارات النضال الثوري ضد حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحلفيه القومي دولت بهتشلي، بزعم انتمائهم لمنظمة إرهابية.