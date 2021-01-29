محمد الباز: البرادعي يحرض على التخريب ويجب معاقبته

أكد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، أن الدكتور محمد البرادعي ارتكب في حق البلد جريمة الخيانة العظمى عندما استقال من منصبه نائب لرئيس الجمهورية للشئون الخارجية يوم فض رابعة، وكأنه يريد إدانة البلد أمام المجتمع الدولي.





وقال خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار» إن البرادعي يحرض على العنف والخراب بشكل واضح جدا، مطالبا بضرورة معاقبته.





وكتب البرادعي عبر صفحته على «تويتر»: «28 يناير.. في مثل هذا اليوم منذ عشرة سنوات أثبتنا أننا نستطيع تنحية خلافاتنا والتوحد حول أهم وأسمى ما يجمعنا إنسانيتنا ومصريتنا.. قدرتنا على استعادة هذا المشهد هى مفتاح المستقبل».



