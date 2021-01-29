كيرا الصباح تشارك في «انتقام سري»

كشفت الفنانة الشابة كيرا الصباح عن تعاقدها مؤخرا على المشاركة في مسلسل "انتقام سري" والذي تقوم ببطولته النجمة درة، مشيرة إلى أن العمل سوف يعرض خارج السباق الرمضاني المقبل.وأضافت كيرا لـ"الدستور"، أن المسلسل يحمل اسم يشارك في بطولته الفنانة ميرفت امين وهو من تأليف أمين جمال ومن إخراج أحمد حسن.وأوضحت كيرا الصباح أن العمل كان من المفترض أن يقدم في رمضان المقبل 2021 ولكن نظرا لانشغال أبطال العمل بأعمال فنية أخري دفع الشركة المنتجة لتأجيله حيث أن بطلة العمل درة تواصل تصوير فيلم الكاهن.وكانت آخر أعمال الفنانة كيرا الصباح هو مشاركتها في مسلسل "إلا أنا" حكاية "أمل حياتي" بطولة الفنانة حنان مطاوع والذي حقق نجاحا كبيرا الفترة الأخيرة.