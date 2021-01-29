في عيد ميلادها.. كيف وصلت أوبرا وينفري إلى العالمية؟

يصفها الأمريكيون بأنها أول بليونيرة سوداء في الولايات المتحدة، فرغم الظروف التي مرت بها استطاعت أن تتغلب عليها وتصبح من أكثر الشخصيات شهرة على المستوى العالمي، هذا هو ملخص حياة أوبرا وينفري التي يناسب اليوم 29 يناير عيد ميلادها.. لكن يظل السؤال: كيف بدأت مشوار نجاحها؟"إذاعة وتمثيل"بدأت أوبرا مشوارها الإعلامي وهي في سن الـ 17 حينما دخلت إلى الإذاعة، ومن ثم انتقلت إلى العمل في تلفزيون Nashville لتكون أصغر مذيعة في المحطة آنذاك، كما شاركت في دور رئيسي بفيلم المخرج الكبير "ستيفن سبيلبيرج" الذي رشح لـ 9 جوائز أوسكار، وبعدها نالت العديد من العروض السينمائية."أوبرا شو"وأصبح لديها برنامجها الخاص "أوبرا شو" الذي صنف من قبل الإعلام العالمي بأنه الأقوى على الإطلاق بين جميع برامج التوك شو المختلفة، حيث عرض هذا البرنامج في اكثر من ١٠٠ دولة."شركة إنتاج خاصة بها"لم ترض بما حققته وتكتفي به، بل أنشئت شركة انتاج خاصة بها وإستديو في شيكاغو، وقدمت آخر حلقات برنامجها في 25 من مايو 2011م، ثم قررت الإعتزال بشكل نهائي، والتفرغ ﻹدارة شبكة القنوات الفضائية الخاصة بها OWN.