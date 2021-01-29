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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«برودة ونشاط رياح».. تفاصيل طقس السبت

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:50 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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شهدت محافظات مصر في الساعات الماضية انخفاضا في درجات الحرارة وبرودة شديدة ليلا ما جعل هيئة الأرصاد الجوية تحذر من تخفيف الملابس التي يرتديها المواطنون خوفا من الإصابة بنزلات برد، فيما شهدت بعض المحافظات سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غدا السبت، سيكون معتدلا نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وأضاف "شاهين" في تصريح لـ"الدستور" أن حالة الطقس المتوقعة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ستكون دافئة قليلا في النهار، شديدة البرودة ليلًا، وفيما يخص طقس جنوب الصعيد سيكون مائلا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وأكد "شاهين" أن حركة الرياح ستنشط على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية ووسط سيناء، مؤكدا أن درجات الحرارة غدا السبت من المتوقع أن تكون كالتالي: القاهرة الكبرى: العظمى 20، والصغرى 10، محافظات الوجه البحري ستصل درجة الحرارة العظمى فيها إلى 20 أما الصغرى 10.

أما السواحل الشمالية الغربية ستكون درجة الحرارة العظمى فيها 20 والصغرى ستكون 11، وستصل درجات الحرارة في وسط سيناء إلى 20 درجة للعظمى فيما تصل الصغرى إلى 11.

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