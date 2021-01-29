5 معلومات عن الفنان الراحل أشرف صالح
الجمعة 29/يناير/2021 - 08:57 م
أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان أشرف صالح، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "الدوام لله أشرف صالح"، ليعلق الكثير من المصريين على هذا المنشور بكلمات نعي للفنان الراحل.
وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الفنان أشرف صالح:
- قدم أشرف صالح عدة أعمال فنية حيث عمل في العديد من الأفلام وبدأ مشواره منذ فترة التسعينات، حيث كان يؤدي فيها أدوارا ثانوية.
- ضمن أعماله السينمائية التي قدمها: "لهيب الانتقام" و"التحويلة"، و"عيش الغراب "، و"أصحاب ولا بزنس"، و"عوكل"، و"العالمي".
- قدم الفنان أشرف صالح دور ضابط مخابرات في فيلم "كتكوت".
- أما فيما يخص الأعمال الدرامية قدم عددا من الأعمال مثل "الأبطال"، و"الكومي"، و"إمام الدعاة"، و"السندريلا " و" أهل كايرو"، و"الصقر شاهين".
- ترك بصمة لدى المشاهدين عندما شارك في مسلسل "سلسال الدم، "أبو العروسة"، الجزء الثاني من مسلسل "الجماعة".
وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الفنان أشرف صالح:
- قدم أشرف صالح عدة أعمال فنية حيث عمل في العديد من الأفلام وبدأ مشواره منذ فترة التسعينات، حيث كان يؤدي فيها أدوارا ثانوية.
- ضمن أعماله السينمائية التي قدمها: "لهيب الانتقام" و"التحويلة"، و"عيش الغراب "، و"أصحاب ولا بزنس"، و"عوكل"، و"العالمي".
- قدم الفنان أشرف صالح دور ضابط مخابرات في فيلم "كتكوت".
- أما فيما يخص الأعمال الدرامية قدم عددا من الأعمال مثل "الأبطال"، و"الكومي"، و"إمام الدعاة"، و"السندريلا " و" أهل كايرو"، و"الصقر شاهين".
- ترك بصمة لدى المشاهدين عندما شارك في مسلسل "سلسال الدم، "أبو العروسة"، الجزء الثاني من مسلسل "الجماعة".