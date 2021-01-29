إيقاف أعمال بناء مخالف بحى غرب الإسكندرية (صور)

شن حى غرب الإسكندرية، حملة، اليوم لإيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة القباري، بناءً علي تعليمات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، بالتصدي بحزم وقوة وعدم التهاون في مواجهة أي مخالفة ورصدها وإزالتها فورا وفي المهد.فقد تم تنفيذ حملة تدخل سريع، وذلك فور رصد أعمال مخالفة بشركة مصر للاستيراد والتصدير بشارع مسجد القباري أمام مركز شباب القباري، وتبين وجود بناء أعمدة خرسانية، وقواعد وسملات، وتم إيقاف الأعمال في المهد والإزالة الفورية والتحفظ على مواد البناء، من أسمنت وأخشاب.كما توجهت الحملة إلى العقار الكائن ٧ شارع زاوية التلاوي بالقباري وتبين وجود أعمال بناء مخالفة حوائط بالدور الأول علوي بدون ترخيص وتركيب سيراميك، وتم إيقاف الأعمال المخالفة.وفي السياق ذاته قامت الحملة بإيقاف أعمال بناء سور مخالف بدون ترخيص بقطعة أرض فضاء بالموقع الكائن ٨ شارع زاوية التلاوي بالقباري، وتم إيقاف الأعمال، وتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية في الوقائع السابقة وإحالة المخالفين إلى النيابه العسكرية.جاء ذلك بوجود سكرتير عام الحي والإدارة الهندسية وإدارة الإيرادات بالحى، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن مواصلة الجهود على مدار اليوم؛ للقضاء على أي مخالفات والتصدي بحزم لأي بناء مخالف في المهد وفرض هيبة الدولة.