كيف يمكن تجاوز صدمة ما بعد الاغتصاب؟

قال الدكتور محمود أمين استشاري الطب النفسي، في تصريحات للدستور، عن كيفية تجاوز الفتاة التي تعرضت للتحرش أو الاغتصاب تلك الأزمة النفسية.وذكر أن تشخيص حالة ما بعد الاعتداء: هو إصابة الفتاة التي تعرضت إلى حادث تحرش عنيف أو حادث اغتصاب بمتلازمة "صدمة الاغتصاب" وهو نوع من الصدمات النفسية تشمل جميع اضطرابات السلوك الجسدي والعاطفي والمعرفي بين الأشخاص العادية.وأضاف أن أعراض تلك المتلازمة نوبات بكاء أو قلق أو التصرف دون العاطفة كما لو كان لم يحدث شيء وتلك علامة من علامات الصدمة والإنكار فضلًا عن صعوبة في التركيز، واتخاذ القرارات، أو القيام بالمهام اليومية. وقد لا يتذكرون الاعتداء من الأصل.وذكر أن العلاج هو أن تخضع الفتاة إلى نوعين من العلاج، الأول هو: العلاج الدوائي والذي يهتم بإزالة آثار القلق والخوف وقلة النوم والتوتر، جنبًا إلى جنب مع جلسات العلاج النفسي والجمعي وفي جلسات العلاج النفسي يبدأ الطبيب في إزالة التوتر الذي تعاني منه الفتاة، ويتم التدريب عبر تمارين الاسترخاء لإخراج المريض من التوتر، فإذا كان هناك اضطراب في النوم، فيتم استخدام أشكال مختلفة من التمرينات.ويضيف يجب على الفتاة أن تحكى لمن تطمئن لهم من القريبين منها والقادرين على تفهم المشكلة وكون الفتاة ضحية وليست مذنبة، فمجرد مشاركة المشكلة مع آخرين تطمئن لهم، والشعور بوجود من يشاركها قلقها وألمها يساعد بشكل كبير على التعافي.