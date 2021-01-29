السودان: حريصون على دعم الاستقرار في إفريقيا الوسطى

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق الركن إبراهيم جابر، حرص السودان على دعم الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى.وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان مساء اليوم الجمعة، أن عضو مجلس السيادة الإنتقالي، التقى اليوم على هامش مشاركته في قمة البحيرات العظمى المنعقدة حاليًا بالعاصمة الانجولية لواندا، مع وزير الخارجية التشادي أمين ابا صديق.وبحث المشاركون باللقاء السبل الكفيلة لتحقيق أهداف القمة المتمثلة في بسط الأمن ودعم الاستقرار السياسي في إفريقيا الوسطى، وتطوير علاقات حسن الجوار بين دول القارة الإفريقية.وأكد عضو مجلس السيادة حرص السودان على إستدامة السلام وحسن الجوار بين دول المنطقة، باعتبار أن السلام والاستقرار من مرتكزات التنمية.بدوره، أوضح وزير الخارجية التشادي، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن بلاده ستعمل بالتنسيق مع السودان للمساهمة في دعم الاستقرار السياسي في إفريقيا الوسطى.