رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأوقاف»: حديث القرآن عن بُغاة الفتنة والمفسدين موضوع خطبة الجمعة القادمة

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:49 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
أميرة العنانى
طباعة
كشفت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة القادمة 5 فبراير، وهو تحت عنوان "حديث القرآن عن بُغاة الفتنة والمفسدين في الأرض"، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية" مراعاة للظروف الراهنة.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن القرآن الكريم قد أولى الحديث عن بغاة الفتنة، والمفسدين في الأرض، والمرجفين فيها، والمعوقين لمسيرة الخير والإصلاح عناية بالغة الأهمية، بيانًا لخطر هؤلاء على الأديان والأوطان، وعلى مسيرة الإصلاح، حيث يقول الحق سبحانه: "لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجاوِرُونَكَ فِيها إِلاَّ قَلِيلًا".

وتابع: ويقول سبحانه "لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ "، ويقول سبحانه: "قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا"، ويقول سبحانه: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".

وأنهى تصريحه بالدعاء: «نسأل الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى».

موضوعات متعلقة

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

محام يوضح العقوبة المتوقعة لطبيب الأسنان المتحرش بالرجال

استجابة لـ«الدستور».. وزيرة الصحة توجه بنقل مريض «الفيل» بالغربية لمعهد ناصر

الصور

image description

ضبط لصوص كابلات في قرية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى المبرة للتأمين الصحي ويطمئن على شبكات الأكسجين

image description

«الطيبي» يتفقد إنشاء كوبري علوي على النيل بأبوتيج ورصف طريق النخيلة - صدفا

image description

توقيع عقود تحسين لـ350 فرصة عمل بمجال صناعة البناء والأخشاب بمركز ديروط

image description

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بقرية السوالم في أسيوط

الأكثر قراءة

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

استقبال أسطوري لبعثة الأهلي في الدوحة (فيديو)

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

استجابة لـ«الدستور».. وزيرة الصحة توجه بنقل مريض «الفيل» بالغربية لمعهد ناصر

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

علماء بريطانيون يؤكدون دور البدانة في تفاقم حدة مرض الزهايمر

تردد قناة المجد للقرآن الكريم على النايل سات 2021

القبض على رجل في برلين راسل طيارين لاسلكيًا ووجه لهم تعليمات خطيرة

دراسة ألمانية: «كورونا» يطال الجهاز التناسلي للذكر ويؤثر عليه

أيام زمان

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

شقيقها كلمة السر.. حكاية دمية سُميت فاتن حمامة باسمها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

بيتر ماهر: العلاقة بين الكاتب وقلمه تشبه الصديق الذى لا يخذل صاحبه أبدًا

العرض المسرحي «كشفناه» بحديقة السيدة زينب.. اليوم

أشرف الصباغ: الأعمال الدرامية لتشيخوف كانت سببًا في مهرجانه الدولى

قريبًا.. دار صفصافة تصدر رواية «مولودة عام 1982» لـ تشو نام جو