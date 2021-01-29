12 رحلة بالون تحلّق بسماء الأقصر.. اليوم

سيّرت شركات البالون الطائر بمطار الأقصر الدولي، اليوم الجمعة، 12 رحلة بالون لنقل 220 راكبًا بمختلف الجنسيات، بسماء محافظة الأقصر، في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية والدولية الواردة إلى البلاد، في ظل الظروف الصحية الطارئة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن نتيجة استمرار وتفشي فيروس كورونا بمختلف الدول.من جانبها، تواصل شركات البالون الطائر بمهبط مطار الأقصر الدولي عمليات التعقيم والتطهير المستمرة، فضلًا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، تنفيذًا لتعليمات الشركة المصرية للمطارات وسلطة الطيران المدني المصري، لضمان سلامة الوفود السياحية والركابية التي ترتاد البالون الطائر.الجدير بالذكر، أن سياحة البالون الطائر بمحافظة الأقصر تشهد خلال الآونة الأخيرة انخفاضا ملحوظا في معدلات التشغيل نتيجة استمرار تفشى وانتشار فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم.