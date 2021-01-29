الوفد الأمني الروسي ينهي أول أيام فحص مطاري الغردقة وشرم الشيخ

أنهى الوفد الأمني الروسي اليوم الأول من عمليات التفتيش على مطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، مساء اليوم الجمعة، تمهيدا لعودة الرحلات الجوية الروسية لمحافظتي جنوب سيناء والبحر الحمر بعد انقطاع استغرق أكثر من 6 سنوات متتالية بعد سقوط الطائرة الروسية فوق منطقة جبلية بشمال سيناء أواخر عام 2015 مما أدى الى مصرع جميع ركابها وطاقمها، صرحت بذلك مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.وقالت مصادر في تصريحات لـ"الدستور"، أن الوفد الأمني الروسي بدأ في الصباح الباكر اليوم عمليات التفتيش على وسائل الحماية الأمنية والتأمينية وحركة البضائع والحقائب وأسوار مطاري الغردقة وشرم الشيخ، للتأكد من تطبيق السلطات المختصة بالمطارين وإجراءات ومعايير السلامة الأمنية والتأمينية المتفق والمتعارف عليها دوليا بمنظومة المطارات.وأشارت المصادر، إلى أن مسئولي مطاري الغردقة وشرم الشيخ والجهات المختصة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، رافقوا الوفد الأمني الروسي أثناء عمليات التفتيش للتعرف على وجود أية ثغرات أمنية أو مشكلات تواجه التفتيش.وتابعت المصادر، أن الوفد الأمني الروسي سيبدأ، صباح غد السبت، التفتيش على بعض منشآت المطارين والطرق المؤدية إليهما، ومتابعة كاميرات المراقبة الأمنية بأسوار المطارين وصالات السفر والوصول.