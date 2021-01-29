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سياسي

برلماني: مصر لم تتأخر عن تقديم الدعم النقدي للأسر الفقيرة عبر «تكافل وكرامة»

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:24 م
النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي
عائشة حسن
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قال النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن برنامج تكافل وكرامة هو واحدا من البرامج المتعددة من جانب الدولة المصرية للوصول الى البسطاء والأسر المستحقة للدعم.

وأكد المغازي خلال تصريحات له اليوم، أنه لا صحة لشائعات تجميد برنامج تكافل وكرامة، والذي تستفيد منه 3 ملايين و800 ألف أسرة، مضيفا إن هناك تأكيد من جانب الحكومة المصرية لزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة والدعم النقدي إلى نحو 4 ملايين أسرة.

وأوضح المغازي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يتغافل عن الفقراء أو البسطاء ولكن وضعهم في الاعتبار والحسبان منذ اللحظة الأولى، مشيرا ان برنامج تكافل وكرامة، واحد من أنجح برامج الدعم النقدي في الوطن ولا نية لإلغائه أو تجميده وفق شائعات مغرضة تنطلق نحوه.

وشدد رئيس لجنة الشؤون العربية على أن الإصلاح الاقتصادي والمالي على مدى السنوات الماضية، كان ولا يزال الأنجح وسط برامج الإصلاح العالمية، مؤكدا أن مصر من خلاله خفض التضخم والبطالة وخفض مستوى الفقر، وزيادة معدل النمو وتنفيذ شبكة هائلة من المشاريع القومية العملاقة في شتى محافظات الوطن.

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