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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عروض سينما وورش تصنيع عرائس بثقافة المنيا

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:54 م
ثقافة المنيا
ثقافة المنيا
جمال عاشور
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، فمن خلال أنشطة الأونلاين، قدم قصر ثقافة المنيا فقرة الاطلاع على نموذج لمدفأة بسيطة مع المهندسة سهام صلاح، بجانب ورشة فنية للمواهب لتصنيع العرائس باستخدام الفوم الملون بمكتبة الطفل مع الفنانتين إيمان أبوستيت، ليلى محمد قطب، بالإضافة إلى تقديم عرض سينما للأطفال وفيلم "دكان عم فندى" تأليف وإخراج حسن نور.

وأعد بيت ثقافة جاهين ورشة فنية من خامات البيئة وتصميم فازة ورد "من الصدف" باستخدام الصدف، وألوان الجواش وورق الكانسون مع الفنانة هبة مصطفى عزت، كما قدم بيت ثقافة سمالوط فيلمين بعنوان"كنت أعرفه"، "الثلاجة" من إنتاج الشئون المعنوية بالقوات المسلحة وذلك احتفالا بأعياد الشرطة.

أقام بيت ثقافة مطاى محاضرة بعنوان "عيد الشرطة وثوره ٢٥ يناير" حاضرها الدكتور محمد عبدالظاهر وذلك بجمعيه تنمية المجتمع بإدقاق المسك، بينما قدم قصر ثقافة مغاغة عرضا لفرقة كورال الأطفال وأغنية "أرمى حمولك" للفنان عبدالرحمن أحمد فتح الباب، وعقد بيت ثقافة العدوة محاضرة تثقيفية للأطفال بعنوان "الوطنية والانتماء" حاضرها خالد غريب، تحدث فيها عن معنى الوطنية وحب الأوطان بصفة عامة وخاصة لمصرنا الحبيبة وحث الشباب على حب هذا الوطن الغالي، كما حثت عليه الأديان والدفاع عنه والانتماء إليه، وبذل كل الجهد فى الدفاع عنه والمحافظة على أرضه وتقدمه.

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