حالة وفاة و500 إصابة بكورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية

ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أنه تم تسجيل حالة وفاة و500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الجاليات بالخارج.وأوضحت الوزارة ـ في تقريرها اليومي، الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة ـ أن حالة الوفاة الجديدة سجلت في صفوف الجالية للطبيب خليل نزال أمين سر حركة فتح في بولندا.وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات في صفوف الجاليات الفلسطينية ارتفع إلى 362 حالة، كما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 10 آلاف و810 حالات.