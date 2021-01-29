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الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حالة وفاة و500 إصابة بكورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:50 م
كورونا صفوف الجاليات
كورونا صفوف الجاليات الفلسطينية
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ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أنه تم تسجيل حالة وفاة و500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الجاليات بالخارج.

وأوضحت الوزارة ـ في تقريرها اليومي، الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة ـ أن حالة الوفاة الجديدة سجلت في صفوف الجالية للطبيب خليل نزال أمين سر حركة فتح في بولندا.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات في صفوف الجاليات الفلسطينية ارتفع إلى 362 حالة، كما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 10 آلاف و810 حالات.

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