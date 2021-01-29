إيقاف 3 حالات بناء على أملاك الدولة بقرية صفط اللبن في المنيا

أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ثلاث حالات تعد بالبناء المخالف وبدون ترخيص في المهد على أراضي أملاك الدولة بقرية صفط اللبن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين وإحالتهم للنيابة العسكرية.قال عماد محمود رئيس قرية البرجاية إنه فى ضوء المتابعات المستمرة وعلى مدار الساعة تم ايقاف ٣ حالات تعد بالبناء على أملاك دولة بقرية صفط اللبن بمساحة ٧٠٠ متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تم التنبيه بمكبرات الصوت على المواطنين بقرية البرجاية والتوابع بعدم البناء إلا بعد الحصول على ترخيص طبقا للشروط الموضوعة حتى لا يتعرض المواطن للمساءلة.من ناحيته أكد العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، على المتابعة المستمرة لتطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، وتطبيق القانون بكل حزم والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه بمخالفة القوانين المنظمة لأعمال البناء.