رئيس وزراء كندا يعلن فرض قيود جديدة على السفر الدولي

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، الجمعة، فرض قيود جديدة على السفر، لافتا إلى أنه يتعين على جميع المسافرين الكنديين العائدين من الخارج إجراء اختبار (كوفيد-19) في المطار عند الوصول ويعزلون في أحد الفنادق لمدة 3 أيام على نفقتهم الخاصة أثناء انتظار النتائج.وأشار زعيم الحزب الليبرالي الحاكم إلى أن هذه الإجراءات ستكلف المسافر أكثر من 2000 دولار.ويتمكن أولئك الذين لديهم نتائج اختبار سلبية من الحجر الصحي لبقية الأسبوعين الإلزاميين في المنزل، في حين سيُطلب من أولئك الذين لديهم اختبارات إيجابية الحجر الصحي في مرافق حكومية معينة.كما ستعلق شركات الطيران الرئيسية في كندا أيضا خدماتها لجميع الوجهات الكاريبية والمكسيك اعتبارا من يوم الأحد القادم حتى 30 أبريل.وقال ترودو إنه من المهم زيادة تقييد السفر الدولي مع انتشار المزيد من المتغيرات المعدية من كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.وفي الأسابيع المقبلة، سيتعين على المسافرين لأسباب غير ضرورية أيضا إظهار اختبار سلبي قبل الدخول على الحدود البرية مع الولايات المتحدة.