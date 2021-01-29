أول رد من مدير مستشفى المنشاوي بعد الاعتداء عليه بـ«مياه نار»

أكد الدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي بطنطا والمعتدى عليه من بلطجية برش "مياه نار" على وجهه: "سأخذ حقي بالقانون أمام النيابة والقضاء وحسبنا الله ونعم الوكيل فيمن اعتدوا عليا".وأضاف: "عقب خروجي يوم الأربعاء من عيادتي بطنطا فوجئت ببلطجية يرشون مياه النار في وجهي وفقدت الوعي والتركيز بعدها"، موجها الشكر كل من سانده بداية من وزيرة الصحة ومحافظ الغربية وزملائه بقسم الحروق بكفر الزيات.وتابع الطبيب: "شكرا لزملائي بمستشفى المنشاوي اللي غمروني بحبهم وحضورهم لزيارتي والاطمئنان على صحتي وربنا يشفيني ويعافيني من أجل استكمال مسيرة التطوير ومواجهة جائحة كورونا لتأمين حياة المرضى عقب عودتي للعمل".وكان المستشار أحمد الشافعي رئيس نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية قرر حبس "3 بلطجية، وسيدة، وطبيب" في واقعة الاعتداء على مدير مستشفي المنشاوي بطنطا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.واستندت النيابة العامة في اثبات الوقائع لاعترافات المتهمين الذي بينهم طبيب استشاري وسكرتيرة عيادته الخاصة و3 بلطجية، وسماع أقوال شهود عيان، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية، كما تم إخطار نقابة الأطباء والجهات المعنية.وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد أسامة ابو فرد مأمور قسم ثان طنطا، بورود بلاغ يفيد بإلقاء مجهولين مياه نار على وجه الدكتور محمد جابر، مدير مستشفى المنشاوي العام، وإصابته بحروق في الوجه.وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى محل البلاغ، وأفادت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا، بقيام شخصين مجهولين، بإلقاء مادة حارقة "مياه نار"، على مدير مستشفى المنشاوي العام، أثناء نزوله من عيادته الخاصة بدائرة قسم ثان طنطا.وبتقنين الإجراءات الأمنية وبتفريغ كاميرات بمحيط محل وقوع الحادث تم تحديد هوية 3 بلطجية مرتكبي الواقعة، وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم مواد حارقة.