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الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بايدن يؤكد ضرورة التحرك لمعالجة الأزمة الاقتصادية فى بلاده

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:48 م
جو بايدن
جو بايدن
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شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، على ضرورة العمل لحل الأزمة الاقتصادية قائلًا إن "تكلفة التقاعس عن العمل مرتفعة وتتزايد كل يوم" وإنه ينبغي التحرك الآن "فليس هناك وقت لأي تأخير".

جاءت تصريحات بايدن خلال استقباله هو ونائبته كامالا هاريس لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في المكتب البيضاوي اليوم الجمعة، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، وفي الوقت الذي يهدف فيه الرئيس الأمريكي إلى تمرير مقترح إغاثة في الكونجرس لمكافحة تداعيات كورونا وذلك بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وقال بايدن إن الأزمة الاقتصادية تفاقمت بالتزامن مع تداعيات انتشار فيروس كورونا حيث قدّم مؤخرًا حوالي 900 ألف أمريكي طلبات الإعانة.

وأكد أن هناك "إجماعًا ساحقًا بين الاقتصاديين، من اليسار واليمين والوسط، على أن هذه لحظة فريدة في هذه الأزمة".

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 25 مليون شخص.

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