الأهلي يصل مطار الدوحة.. والبعثة تخضع لمسحة طبية

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، إلى مطار الدوحة، للمشاركة في كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.









وخضع فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى مسحة طبية فور وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك وفقًا لقوانين ولوائح اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.













وكان النادي الأهلي قد أعلن أمس الخميس سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق الأحمر قبل السفر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.







