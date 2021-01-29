البيت الأبيض يطالب إيران بالالتزام بمتطلبات الاتفاق النووي

شدد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، على ضرورة التزام إيران بمتطلبات الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران ومجموعة الـ5+1.وكان مصدر دبلوماسي أوروبي، اليوم الجمعة، قال إن المبعوث الأمريكي الجديد الخاص بإيران روبرت مالي تحدث مع مسؤولين بارزين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا أمس الخميس، لمعرفة تقييم الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 للوضع الحالي.وأشار المصدر، إلى حوار مالي مع السياسيين البريطانيين والفرنسيين والألمان "الأمر يتعلق بمحاولة الإلمام بالملف وتقييم ما نفكر فيه".