المكسيك: إصابات كورونا تصل لـ83ر1 مليون والوفيات تتجاوز 155 ألفًا
الجمعة 29/يناير/2021 - 08:29 م
وكالاتطباعة
بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك 83ر1 مليون حالة إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح الجمعة بتوقيت مكسيكو سيتي، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات في المكسيك 155 ألفا و145 حالة، بينما تعافى من مرض كوفيد19- الذى يسببه فيروس كورونا 38ر1 مليون شخص.
ومر نحو 48 أسبوعا منذ تسجيل الحالة الأولى للإصابة بالمرض في المكسيك.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات في المكسيك 155 ألفا و145 حالة، بينما تعافى من مرض كوفيد19- الذى يسببه فيروس كورونا 38ر1 مليون شخص.
ومر نحو 48 أسبوعا منذ تسجيل الحالة الأولى للإصابة بالمرض في المكسيك.