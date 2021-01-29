«الدكتور الجامعي روبوت».. «الخشت» يتحدث عن مستقبل التعليم

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن جامعة القاهرة الدولية حلم قديم بدأ العمل فيه أبريل 2018، والمرحلة الأولى أصبحت اليوم واقعًا.





وأضاف «الخشت» خلال مداخلة هاتفية بببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قبول الالتحاق بالبرامج ليس المجموع فقط وإنما القدرات.





وأوضح أن جامعة القاهرة المقرر افتتاحها نهاية العام لن تقوم على الكليات وإنما برامج ودرجات علمية مزدوجة مع جامعات دولية.





وأشار إلى أن وسائل التعلم في الجامعة سكون متقدمة، وقد تصل إلى أن يكون الدكتور الجامعي عبارة عن روبوت، فضلا عن التعليم عند بعد.



