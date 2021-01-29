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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

جرجس بولس يشارك في «ضل راجل» لـ ياسر جلال

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:02 م
الفنان الشاب جرجس
الفنان الشاب جرجس بولس
دعاء عبد المقصود
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كشف الفنان الشاب جرجس بولس عن مشاركته في مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال والمقرر عرضه في رمضان المقبل، ويجسد خلال أحداث المسلسل دور شاب يدعى "محمود" يتعرض للعديد من المواقف خلال الاحداث.

وأعرب "جرجس" عن سعادته البالغة بالمشاركة في المسلسل مع عدد كبير من النجوم الكبار، وأضاف "جرجس" أن فريق عمل المسلسل أشاد به وبدوره وأداءه التمثيلي خلال تصوير المسلسل ومنهم: الفنان محمود عبد المغني.

مسلسل "ضل راجل" بطولة ياسر جلال، محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقي، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة وعدد كبير من الفنانين الشباب، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

وأشار الفنان "جرجس بولس" إلى أن مخرج المسلسل هو من رشحه للدور.

والمسلسل ينتمى الي نوعية المسلسلات الدرامية الاجتماعية والشعبية ويناقش العديد من صراعات ومشكلات القضايا المجتمعية المختلفة وأحداث تدور بين الأفراد في المناطق الشعبية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان الشاب "جرجس بولس" مسلسل "زودياك" والذي عرض في السباق الرمضاني عام 2019.

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